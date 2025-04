Al Congresso della Lega la richiesta: Salvini torni al Viminale, chieda quel ruolo

"Non ho rispetto per coloro che vogliono che la guerra continui per sempre, per i loro interessi", ha evidenziato Musk. "La sinistra non ha piani per fermare la guerra - ha poi spiegato -. Mandare a morire le persone tutti i giorni senza nessun piano, per sempre, è inumano.Trump ha ragione, dobbiamo ottenere la pace ed è il momento che il massacro di questi giovani si fermi, deve essere fermata la macchina della morte. In Ucraina e anche in Russia i giovani sono obbligati a uccidere. Perché? È ora di dire basta".