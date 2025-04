Dl Sicurezza, tutela legale per le forze dell'ordine | Introdotti nuovi reati e inasprimento delle pene

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha sottolineato che l'introduzione della tutela legale per le forze dell'ordine non è uno "scudo penale. Probabilmente in futuro si potrà discutere o non discutere, in questo caso c'è una questa novità estremamente importante. Le spese legali non venivano pagate, non venivano garantite dallo Stato. In questo modo invece si dà una maggiore sicurezza a chi interviene e poi magari viene iscritto nel registro degli indagati. Poi magari viene assolto, come spesso accade per legittima difesa o uso legittimo delle armi, però nel frattempo ha dovuto pagarsi delle grosse spese legali".