Dl Sicurezza, tensione a Roma fra polizia e manifestanti

A Roma si sono registrati attimi di tensione fra polizia e manifestanti scesi in piazza per protestare contro il Dl Sicurezza in discussione nel Consiglio dei ministri. Gli attivisti del presidio, preavvisato e organizzato nei pressi del Pantheon, hanno premuto contro uno degli sbarramenti delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno risposto spintonando con gli scudi antisommossa i manifestanti, che dopo una ventina di minuti hanno ripreso la loro posizione al centro della piazza.