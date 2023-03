Il paracadute non si apre: muore un noto avvocato | Dinamica da accertare: disposta l'autopsia

Da chiarire la dinamica dell'incidente

Sulla tragedia di sabato indagano i carabinieri. Da chiarire le cause e la dinamica, ovvero se si sia verificata una non apertura del paracadute per un difetto di fabbricazione o manutenzione - l'ipotesi più accreditata -, oppure se si sia trattato di un errore umano, della stessa vittima o di altri. La procura ha disposto l'autopsia.