Tiktoker canadese muore a 21 anni in un incidente con il paracadute

Stava completando il suo primo corso da solista con Skydive Toronto a Innisfil, Ontario, secondo quanto si legge su Jam Press. Ma al suo primo lancio, la giovane, studentessa di Filosofia all'Università di Toronto, "avrebbe aperto troppo tardi il paracadute durante la discesa", ha spiegato la società di paracadutismo, come riferito a CTV News Toronto.

Per Skydive Toronto, "Tanya Pardazi aveva rilasciato un paracadute principale a rotazione rapida a bassa quota, senza il tempo o l'altitudine necessari per il gonfiaggio del paracadute di riserva".

La giovane è morta all'arrivo in ospedale. Era al suo primo lancio da solista, dopo aver completato una giornata di addestramento a terra, sempre secondo CTV News Toronto.

Tanya Pardazi sul social network cinese Tik Tok contava 100mila follower. Lì pubblicava regolarmente video in cui parlava di tutto e nell'ultimo, pubblicato il 22 agosto, pochi giorni prima della sua tragica scomparsa, aveva affrontato proprio come argomento la sua nuova passione per il paracadutismo.

"Farai per sempre parte del nostro team e dei nostri cuori, Tanya Pardazi è stata una su un milione", è l'omaggio che la squadra di cheerleader dell'università, la UTSC Cheerleading, le ha tributato su Twitter nel giorno della scomparsa.