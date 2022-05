Influencer a 90 anni: ecco i nonni che spopolano su TikTok

Non bisogna essere giovani per diventare

influencer

Tiktoker

vecchiaia

Nonno Severino

Nonna Luigina

TikTok

un milione

Le Iene

Lo sanno bene alcuni italiani che la giovane età l'hanno superata da tempo e, nonostante la vecchiaia, sono diventati delle vere star sui social con milioni di follower. C'è Nonno Severino da Roma, 93 anni e 917.200 follower, ma anche Nonna Luigina, 84enne di Novara che su TikTok ha oltre un milione di seguaci. Ad accomunare tutti questi influencer, oltre all'età ovviamente e alla grande ironia, sono i figli e soprattutto i nipoti che hanno spinto i nonni ad aprirsi al mondo dei social e con i quali creano dei contenuti per intrattenere, giorno dopo giorno, il loro pubblico. "Le Iene" hanno incontrato alcuni di loro per capire meglio cosa li ha spinti a diventare influencer e soprattutto com'è il loro rapporto con la tecnologia.

Nonno Severino racconta di aver iniziato a creare contenuti con la pandemia

pandemia

Eravamo in un casale e per distrarmi mio nipote si è inventato questa cosa

Davide ed Elisa

Nonno Mario

Da quando è venuta a mancare la nonna abbiamo rafforzato il nostro legame così

. "", spiega Severino. Mentre, nipoti diinfluencer da circa 1.5 milioni di Follower, hanno cercato di sopperire a una mancanza: "".

E come ogni influencer che si rispetti per i nonni di TikTok non possono mancare regali da sponsorizzare

regali da sponsorizzare

hater

Non arrabbiarsi, perché non ne vale mai la pena

e neppure gli hater, i famosi odiatori del web. Ma i nonni non se la prendono e tutti hanno lo stesso segreto: "Non arrabbiarsi, perché non ne vale mai la pena", dichiarano.

"

Le Iene

Milano

"Le Iene", però, oltre a fare la conoscenza di ognuno di loro decidono di farli incontrare tutti a Milano per realizzare una coreografia in perfetto stile TikTok. Ovviamente nessuno di loro si è sottratto e con l'energia e l'ironia che li contraddistingue hanno filmato il loro ballo.