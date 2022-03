The Sign Dance, la lingua dei segni italiana si impara su TikTok

UN PROGETTO RIVOLTO A TUTTI - Un progetto rivolto a tutti, ospitato su quello che è il social network più in crescita, la piattaforma più diffusa tra le nuove generazioni e che utilizza nelle coreografie dei suoi balletti segni ed espressioni facciali proprio come la LIS. L’obiettivo è, quindi, mettere a disposizione delle persone udenti una serie di espressioni nella lingua dei segni utili nella quotidianità. Per farlo, alcune frasi prese dalle hit musicali più famose vengono “coreografate” con le loro traduzioni in LIS. Molti gli artisti che stanno via via aderendo, come La Rappresentante di Lista, i Negramaro e Biagio Antonacci, che hanno condiviso sui loro canali social i balletti in LIS dei loro pezzi più famosi. Imparare un balletto su TikTok non è mai stato così utile.



Per seguire i canali e ballare in LIS:

https://www.tiktok.com/@thesigndance

https://www.instagram.com/thesigndance/