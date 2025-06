Il Bayesian torna in superficie sabato: l'operazione è costata quasi 25 milioni di euro

I lavori di recupero del Bayesian, adagiato sul fondale a 49 metri di profondità, sono iniziati due mesi fa, ma hanno subito un lungo stop all'inizio di maggio, in seguito alla morte del sub olandese Rob Huijben impegnato nell'operazione. Una morte che è ancora oggetto di indagine da parte della Procura di Palermo. Ora, però, l'operazione per riportare lo yacht in superficie è alle sue fasi finali, in anticipo rispetto alle previsioni: sub e veicoli a comando remoto hanno fissato delle cime in acciaio sotto lo scafo, che serviranno per sollevare il Bayesian nella giornata di sabato.