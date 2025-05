Dentro il Bayesian, le immagini inedite sul recupero del relitto

Nelle riprese condotte a 50 metri di profondità si vedono i sommozzatori avvicinarsi allo scafo adagiato sul fianco destro dove una porta consente di entrare nella sala macchine. Dai quadri dei motori ai tubi di scarico e al sistema di ventilazione: l'ispezione dei sub procede tra i detriti che affollano la poppa dove però il pavimento è rimasto intatto e prosegue fino alla cabina dove alloggiava il direttore di macchina Tim Parker Eaton, uno degli indagati per la tragedia. Quella che un tempo era una piccola stanza di servizio oggi si presenta come un ammasso di pannelli, cuscini e vestiti accatastati l'uno sopra l'altro dove appare persino un cellulare attaccato al cavetto di ricarica.