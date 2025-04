Bayesian, il 28 aprile iniziano le operazioni di recupero del veliero: hotel e b&b presi d'assalto da turisti e giornalisti

Le operazioni per riportare a galla il veliero Bayesian, il cui naufragio costò la vita a sette persone, inizieranno il 28 aprile. L'imbarcazione, affondata la notte del 19 agosto davanti alla costa di Porticello, nel Palermitano, sarà finalmente portata a galla. Come riporta La Repubblica Palermo, oltre 500 persone tra turisti e giornalisti prenderanno d'assalto hotel, bed and breakfast e case vacanze della zona per assistere al recupero del relitto. Arriveranno non solo da tutta l'Italia ma anche da Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Germania e Francia. I b&b di Porticello e Santa Flavia, si legge sul quotidiano, sono prenotati al 95% da dopo Pasqua fino a metà maggio e i prezzi dei pochi posti rimasti sono saliti fino a oltre 100 euro per notte.