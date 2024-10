Bayesian, a "Quarta Repubblica" le prime immagini esclusive del relitto sott'acqua

Gli scatti mostrano una porzione del fianco sinistro del veliero, verosimilmente quella in cui si sono formate le bolle d'aria e dove sono stati trovati i corpi delle vittime. Nella parte bassa, inoltre, è possibile individuare la linea bianca di galleggiamento e lo scafo, mentre i due oblò potrebbero ricondurre a quelli delle cabine ospiti in cui si è formata la sacca d'aria.



Nella parte superiore dello scafo, è possibile osservare la ringhiera con i cosiddetti candelieri: questo potrebbe essere il punto in corrispondenza della struttura che ospita la zona della timoniera. Da dietro spunta invece uno sbuffo d'aria, probabilmente quello di un sub che sta ispezionando il relitto.