Bayesian, la società armatrice lavora al recupero del relitto | Nei serbatoi del veliero affondato almeno 18mila litri di carburante

Su indicazione dei pm, anche i sub della guardia costiera sono tornati in azione nella zona dove è affondato il veliero, a mezzo miglio dalla costa, per eseguire alcune verifiche richieste dalla Procura e per monitorare appunto eventuali sversamenti di idrocarburi. Al momento non si registrano perdite di carburante: andrebbe completamente svuotato il serbatoio del relitto.