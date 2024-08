Bayesian, il procuratore Cartosio: "Si indaga per naufragio e omicidio colposo plurimo"

"Si è trattato di un evento repentino e improvviso", ha poi spiegato il pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano che coordina le indagini sul naufragio del Bayesian. "Al momento non abbiamo la certezza che ci sia una scatola nera - ha aggiunto -. In questa fase si era puntato sulla ricerca. Dobbiamo attendere il recupero del veliero. Non possiamo confermare se c'erano i portelloni aperti. Non vi saranno dichiarazioni su quello che al momento hanno visto i sommozzatori. Possono essere informazioni che devono essere confermare da una seconda verifica".