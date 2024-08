Bayesian, la mamma che ha salvato la sua bimba "dormiva sul ponte per paura del maltempo"

A raccontare questi dettagli, decisivi per salvarsi la vita, è stato, a Sky News, il medico che subito dopo il naufragio ha curato la piccola. Proprio a lui Charlotte ha raccontato come erano andate le cose. "Mi ha detto che stava dormendo con la bambina sul ponte, mentre il marito era un po' più lontano, in un'altra parte della barca, e che sentiva le oscillazioni della nave", ha spiegato l'uomo. Il fatto di essere sul ponte e non in cabina è stato determinante per potersi mettere in salvo, visto che il Bayesian è affondato in pochissimo tempo.