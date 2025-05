Naufragio Bayesian, il rapporto britannico: "Il marinaio di guardia postava video invece di dare l'allarme"

Quando il veliero si inclina, "il comandante, G4, l'armatore, il nostromo e S2 sono rimasti tutti feriti, cadendo o a causa della caduta di oggetti su di loro. DH2 è stato sbalzato in mare dalla sua posizione dal timone sul flying bridge. Nella loro cabina, G1 e G2 hanno usato i cassetti dei mobili come una scala improvvisata per uscire, scappando lungo le pareti interne del corridoio centrale e arrampicandosi nella zona del salone. S1 e DH1 si sono arrampicati sulle pareti della scala di prua, uscendo dalla zona mensa dell'equipaggio e dirigendosi verso la timoneria. Non c'erano segni di allagamento all'interno del Bayesian finché l'acqua non è entrata dal parapetto di dritta e, in pochi secondi, è penetrata negli spazi interni attraverso le scale". L'acqua ormai sta invadendo lo yacht, che si inclina oltre i 70,6 gradi e perde stabilità: per il Bayesian non ci sono più speranze. Il comandante nuota fino alla zattera di poppa, e alle 04:24 riesce a gonfiarla. I sopravvissuti salgono a bordo e vedono il veliero affondare. A bordo restano 7 persone: sei ospiti e un membro dell'equipaggio, il cuoco, che perdono la vita nell'incidente.