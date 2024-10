Bayesian, il filmato girato dal profilo di uno dei marinai a bordo

Il video è accompagnato da un brando degl AC/DC, "Thunderstuck", un dettaglio che lascia più di un dubbio, come se il marinaio in quel momento non si rendesse conto di quello che sarebbe potuto accadere di lì a poco. Griffiths, difeso dagli avvocati Mario Scopesi e Corrado Bregante che assistono anche l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, era stato sentito come persona informata dei fatti. Il marinaio non avrebbe parlato dei portelloni, che non erano di sua competenza. "La nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua. Poi siamo riusciti a risalire", ha aggiunto Griffiths.