E' stata eseguita l'autopsia, all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, sul corpo di Recaldo Thomas, lo chef e unico componente dell'equipaggio morto nell'affondamento del veliero Bayesian davanti alle coste di Porticello il 19 agosto. Il cuoco era stato trovato fuori dalla scafo e recuperato per primo dai sub dei Vigili del fuoco. L'autopsia ha confermato che Thomas è morto per annegamento. Sul corpo non ci sarebbero altre lesioni.