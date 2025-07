Hostess morta a Vienna, il padre: "Aurora fu aggredita a maggio"

"Mia figlia Aurora aveva subito un aborto. Nel referto dei medici c'è scritto che la giovane avrebbe subito un'aggressione fisica". Lo racconta Francesco Maniscalco, il padre della hostess palermitana morta dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento a Vienna. "Come tante ragazzine anche mia figlia mi ha tenuto all'oscuro di tutto - spiega - sia dell'aborto che dell'aggressione. La mia ex moglie poi mi ha confessato che tra i giovani c'erano stati momenti di tensione e forse mia figlia era stata anche aggredita". La famiglia non crede all'ipotesi del suicidio da parte della 24enne.