Hostess morta a Vienna, la cugina: "Il fidanzato dice di averla trattenuta e poi di essersi seduto, perché non l'ha fermata?"

Intervistata da Repubblica, Federica Bevilacqua ribadisce che la cugina non si sarebbe mai tolta la vita. Su quella caduta dal terzo piano, dunque, serve far luce. Assieme ad Aurora quella maledetta notte c'era il fidanzato. "Lui dice che si è lanciata in seguito a una lite. Ammettiamo pure che lei abbia minacciato di buttarsi, ma perché allora non è stata fermata? Lui prima ha detto che ha tentato di trattenerla e poi che si è lanciata nell'istante in cui si è seduto", spiega Federica.