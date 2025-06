Hostess palermitana muore a Vienna cadendo da un balcone, i parenti: "Giustizia"

E' precipitata dal terzo piano di un palazzo al centro di Vienna, nel cuore della notte. Ricoverata in codice rosso, Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni, a quel volo non è sopravvissuta. Troppo gravi le lesioni interne. Lavorava da tre anni per Lauda Air, la compagnia aerea austriaca. Al momento della caduta, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, in casa con lei c’era il fidanzato 27 enne, palermitano anche lui, assistente di volo per un’altra compagnia. È stato lui a dare l’allarme. I genitori della giovane chiedono verità. La cugina, Federica Bevilacqua, ha affidato ai social un messaggio carico di dolore: "Non ci fermeremo. Non crediamo al suicidio. Ti faremo giustizia, Aurora".