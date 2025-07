Hostess morta a Vienna, il fidanzato indagato per istigazione al suicidio

Per la morte di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni caduta dal terzo piano del suo alloggio a Vienna, un avviso di garanzia per istigazione al suicidio sarebbe stato notificato al fidanzato, 27 anni, anche lui di Palermo. La Procura ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, negata dalla magistratura austriaca per la quale la 24enne si è suicidata. La salma della donna è attesa nel capoluogo siciliano per martedì.