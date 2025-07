Hostess morta a Vienna, la zia: "Chi ha visto qualcosa parli e ci aiuti"

Nel corso della mattina del 14 luglio si sono svolti a Palermo i funerali di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni morta a Vienna precipitando dal terzo piano di un palazzo. Dopo delle bravi indagini condotte dalla polizia del luogo, la magistratura austriaca aveva deciso di non aprire un'indagine, considerando il fatto come un gesto volontario o come un incidente. La famiglia della ragazza, però, non ha mai creduto a questa ipotesi e la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo sulla morte di Aurora, iscrivendo nel registro degli indagati il fidanzato per istigazione al suicidio. Nel frattempo è stata eseguita un'autopsia sul corpo della ragazza che sembrerebbe escludere lesioni diverse da quelle provocate dalla caduta da 14 metri, ma si attendono ancora gli esiti degli esami esiti disposti sui tessuti e le informazioni che arriveranno dalla autopsia e dalla virtopsy. In attesa di questi risultati, a "Morning News" la zia di Aurora lancia un appello e chiede aiuto per scoprire la verità sulla morte della nipote.