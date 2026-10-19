Guerriglia a Milano, saccheggi organizzati su WhatsApp: "Ci denunceranno per terrorismo" | Pianificato un prossimo raduno a Como?

L'organizzazione dei saccheggi e dei disordini a Milano passa anche da WhatsApp, all'interno di gruppi riservati dove gli aspiranti partecipanti pianificano le tappe della guerriglia e danno indicazioni operative, con indicazioni su orari, punti di ritrovo e modalità di azione. Tra un messaggio e l'altro, gli utenti condividono alcuni suggerimenti su come vestirsi - consigliando abiti totalmente neri e l'uso accorto del passamontagna - e propongono quali negozi assaltare.