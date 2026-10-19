Travolti dall'ondata social e senza ideologie: tra i teppisti di Milano anche "bambini" di 11 anni

Difficile riuscire a scattare una fotografia nitida dei protagonisti del fine settimana di guerriglia urbana che si è appena chiuso a Milano. Ma su qualcosa sembra non esserci dubbio: degli oltre 200 ragazzi portati in Questura tra sabato e domenica, l'80% sono minorenni. Non solo, tra questi alcuni avrebbero 12, 13 anni, qualcuno addirittura 11. Dei bambini praticamente. Alcuni dei quali, come racconta il Corriere della Sera in queste ore, sarebbero stati "scortati" a casa direttamente dai genitori. "Cosa hai combinato? Sei un cogl...", avrebbe detto un papà al figlio, recuperandolo in via Torino.