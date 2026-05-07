Sul caso della grazia a Nicole Minetti, dopo giorni di accertamenti e indagini frenetiche che hanno coinvolto Paesi stranieri come Uruguay e Spagna, per il momento non sarebbero emersi elementi significativi per ribaltare la decisione della procura generale di Milano, confermata in ultima istanza dal Quirinale. Nonostante - e i magistrati milanesi ci tengono a sottolinearlo - le verifiche siano ancora in corso e non siano giunte alla fine, a oggi non ci sarebbero dati negativi o problematici che potrebbero mettere in crisi l'iter che ha portato all'atto di clemenza concesso lo scorso febbraio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.