Grazia a Nicole Minetti, Carlo Nordio: "Escludo incontro in Uruguay"
A "È Sempre Cartabianca" il ministro della Giustizia al telefono: "C'è un limite a tutto, i miei spostamenti sono tutti super documentati"
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Carlo Nordio è intervenuto nella serata del 28 aprile a "È sempre Cartabianca" per commentare il caso della grazia a Nicole Minetti. Nel corso della sua telefonata con il programma di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, il ministro della Giustizia ha sottolineato che "abbiamo documenti che dimostrano che abbiamo ottemperato a tutte le procedure al 101%".
Nordio, inoltre, ha smentito le parole del giornalista di "Report", Sigfrido Ranucci, che aveva parlato di una testimonianza secondo la quale il guardasigilli sarebbe stato ospite del ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. "Non esiste al mondo - ha replicato il ministro -. Ma figurarsi se sono andato nel ranch di Cipriani in Uruguay. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. Penso anche alle vie legali perché c'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico".
E ancora: "Sono stato ospite - ha ricordato Nordio - di Arrigo Cipriani all'Harry's Bar di Venezia una decina di volte ma Giuseppe Cipriani credo di non averlo mai visto e neanche la signora Minetti".