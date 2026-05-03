Nicole Minetti e l'adozione in Uruguay, dall'Inau "valutazione regolare dopo un lungo iter"

La procedura ha avuto diversi cambi di direzione. Inizialmente, la candidatura della coppia con Nicole Minetti era stata frenata a causa dei precedenti penali in Italia. L’allora responsabile delle adozioni dell’Inau, Darío Moreira, aveva infatti deciso di non proseguire con la valutazione. La svolta è arrivata con il ricorso presentato dagli avvocati Santiago Martínez e Lucía Lorente, che hanno sostenuto come il reato contestato in Italia non fosse rilevante in Uruguay ai fini dell’adozione. A questo si sono aggiunte valutazioni negative sull’altra famiglia candidata. Tra gli elementi emersi anche una presunta segnalazione per violenza domestica a carico dell’uomo della coppia concorrente, indicata dalla direttrice dell’Inau Valeria Caraballo. Tuttavia, secondo la ricostruzione, non ci sarebbero riscontri ufficiali nei documenti, nonostante fosse stato presentato un certificato di buona condotta.