Grazia a Nicole Minetti, verranno sentiti i due medici che si occuparono del bimbo
Il sostituto pg di Milano Giuseppe Brusca ha chiesto agli investigatori di raccogliere le testimonianze di due specialisti. Nel frattempo, non esclude una consulenza sulle carte mediche depositate dai legali
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I due specialisti, uno del San Raffaele e uno dell'ospedale di Padova, interpellati da Nicole Minetti per un parere sulla situazione di salute del figlio adottato, saranno sentiti dai carabinieri delegati dalla Procura generale di Milano. Il sostituto pg Gaetano Brusa ha chiesto agli investigatori di raccogliere le testimonianze dei due dottori e sta anche valutando di disporre un'eventuale consulenza dopo che i due ospedali hanno fatto sapere che dai loro database non risultava alcun riferimento al bimbo e dopo le spiegazioni date dai legali, ossia che si era trattato di un consulto medico privato di cui hanno depositato anche ampia documentazione.
La procedura di adozione in Uruguay
Gli inquirenti intendono acquisire i documenti originali sulla procedura di adozione in Uruguay per capire se sia stata regolare o meno, anche se al momento, in base alle carte depositate dai legali della 41enne, pare non mostri alcuna anomalia. Si attendono anche i risultati del capitolo che riguarda gli ultimi anni di vita di Minetti, con verifiche ad ampio raggio nel Paese sudamericano e a Ibiza.
Il pg Brusa: "Doveroso controllare tutto"
"È doveroso da magistrato controllare tutto. È la prima volta che mi accade una cosa del genere in 40 anni di lavoro e non mi va di pensare di essere stato preso in giro, né mi voglio sentir dire di aver fatto provvedimenti lacunosi", ha precisato il sostituto pg di Milano Brusa, magistrato che ha dato il parere positivo alla richiesta di grazia chiesta da Nicole Minetti e poi ottenuta dal Quirinale. Un parere che, oltre a essersi basato su approfondimenti indicati dal ministero della Giustizia e che non prevedono rogatorie internazionali, prima di arrivare al Colle è stato trasmesso negli uffici di via Arenula. "Ho gestito centinaia di richieste di grazia e a mio avviso il fascicolo era completo - ha aggiunto -. Voglio andare fino in fondo con i limiti del procedimento di grazia che sono il tema umanitario e quello della personalità".
La sentenza in Uruguay sull'adozione
Il minore "era stato abbandonato" e per questo è stata "accolta la domanda" di adozione, dichiarando il bambino "definitivamente separato dai genitori", con "la decadenza della potestà genitoriale". È quanto scritto nella sentenza del 15 febbraio 2023 emessa dal tribunale di Maldonado sul bimbo adottato da Minetti, riportata da Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano e Repubblica.
Nelle motivazioni si legge che "i genitori hanno abbandonato il bambino al momento della sua nascita e non si sono presentati all'Inau (Istituto nazionale per bambini e adolescenti in Uruguay) per avere notizie di lui". Per questo, "si è deciso di collocarlo presso l'Inau" valutando la situazione "d'eccezione" a causa della malattia del piccolo e per consentire alle famiglie di "presentare domanda di adozione senza dover seguire l'ordine di priorità".
Nel frattempo da un rapporto si fa riferimento al minore che "chiede di vederli (Minetti e Cipriani)", così il legame si "rafforza nel mese di marzo 2020 quando formalizzano la domanda di adozione e nell'aprile 2021 diventano la famiglia adottiva". Si specifica anche che i richiedenti "convivono da più di cinque anni" e "entrambi hanno un lavoro stabile". Il minore "è stato integrato" e li chiama "mamma e papà".
Dagli atti emergono i viaggi (in Usa e Spagna) "con lo scopo di fare valutare la sua malattia". Nel mentre si attesta la notifica della procedura ai genitori biologici ("con atto notificato personalmente al genitore assente al processo"). Il bambino risulta "felice" e "non ha memoria alcuna sulla sua famiglia di origine", la figura di Minetti "è il suo punto di riferimento". Gli specialisti dicono di aver "frequentato la casa del piccolo" e di aver trovato un "ambiente favorevole per lui e che ha una famiglia, anche se non è originaria".
Quanto alle condizioni di salute, il minore "è stato operato all'estero (Boston)" e "l'intervento è andato bene". "Vi sono chiari motivi per raccogliere la domanda perché il legame con i genitori è inesistente, in nome dell'interesse del minore", conclude la sentenza del tribunale di Maldonado.