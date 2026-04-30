Grazia a Nicole Minetti, verranno sentiti i due medici che si occuparono del bimbo

"È doveroso da magistrato controllare tutto. È la prima volta che mi accade una cosa del genere in 40 anni di lavoro e non mi va di pensare di essere stato preso in giro, né mi voglio sentir dire di aver fatto provvedimenti lacunosi", ha precisato il sostituto pg di Milano Brusa, magistrato che ha dato il parere positivo alla richiesta di grazia chiesta da Nicole Minetti e poi ottenuta dal Quirinale. Un parere che, oltre a essersi basato su approfondimenti indicati dal ministero della Giustizia e che non prevedono rogatorie internazionali, prima di arrivare al Colle è stato trasmesso negli uffici di via Arenula. "Ho gestito centinaia di richieste di grazia e a mio avviso il fascicolo era completo - ha aggiunto -. Voglio andare fino in fondo con i limiti del procedimento di grazia che sono il tema umanitario e quello della personalità".