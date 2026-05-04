Minetti, il compagno Cipriani: "Adotteremo ancora, Epstein mai stato mio socio"

Uno dei punti più dibattuti è la grazia presidenziale che, cancellando la condanna a tre anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, ha permesso a Nicole Minetti di lasciare l'Italia per curare all'estero il figlio adottivo malato. Cipriani sostiene che la decisione di Mattarella sia stata corretta e motivata da ragioni concrete. "Non è che Nicole doveva andare in galera. Doveva stare a Milano per tre anni. Ma questo bimbo doveva essere monitorato personalmente da lei: se avesse avuto l'affidamento in prova, non sarebbe potuta andare all'estero, né stare con suo figlio." E aggiunge: "Credo che sia stata fatta una cosa fantastica: è stato un atto d'amore del presidente Mattarella, che ha capito benissimo la situazione e, per questo, ha concesso la grazia".