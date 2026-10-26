Appello bis

Femminicidio Giulia Tramontano, riconosciuta la premeditazione per Alessandro Impagnatiello

La decisione dei giudici di Milano per il delitto di Senago. L'ex barman era stato condannato all'ergastolo e si trova nel carcere di Pavia.

26 Ott 2026 - 12:45
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Riconosciuta l'aggravante della premeditazione per Alessandro Impagnatiello. Lo hanno deciso i giudici nel processo d'appello bis per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 a Senago (Milano) con 37 coltellate mentre era incinta di sette mesi. La Corte d'Assise d'Appello di Milano era stata chiamata dalla Cassazione a rivalutare l'aggravante, esclusa nel precedente giudizio di secondo grado. Impagnatiello è già stato condannato all'ergastolo e si trova in carcere a Pavia.

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