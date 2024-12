Giubileo, misure di sicurezza al massimo | Tutto pronto per l'apertura della Porta Santa

L'appuntamento è per le 19 del 24 dicembre nell'atrio della Basilica, dove Francesco, dopo una liturgia molto snella (un canto, una preghiera e un breve passo del Vangelo) si accosterà alla Porta Santa per aprirla. Già è stata posizionata una pedana per evitargli gli scalini, sia nel caso in cui proceda a piedi con l'aiuto del bastone (o appoggiato al braccio dei cerimonieri), sia se scelga invece di avvicinarsi il più possibile con la sedia a rotelle. Dopo il Pontefice, varcheranno la porta alcuni concelebranti e una cinquantina di fedeli provenienti dai Paesi più vari, dall'Iran alla Nigeria.