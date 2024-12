Il Papa all'Angelus: "A Gaza bambini mitragliati, quanta crudeltà"

Il Santo Padre ha poi raccontato di aver avuto "la gioia di stare con i bambini e con le loro mamme che frequentano il Dispensario Santa Marta in Vaticano, portato avanti dalle suore vincenziane, brave suore. Tanti bambini, mi hanno riempito il cuore di gioia. Nessun bambino è un errore". Infine, Bergoglio ha benedetto i bambinelli dei presepi portati dai ragazzi in piazza San Pietro e ha raccomandato: "Per favore non dimenticatevi dei vostri nonni, che nessuno rimanga solo in questi giorni".