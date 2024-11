Papa Francesco sul fine vita: "Accompagnare l'esistenza al termine naturale"

Una riflessione sulle nuove generazioni - "Oggi è l'urgenza di offrire ai giovani un'educazione che li orienti verso i bisogni degli altri e sappia incentivare il senso dell'impegno. Il giovane in crescita necessita di un ideale, perché è fondamentalmente generoso e fondamentalmente aperto alle domande esistenziali. Sbaglia chi pensa - ha sottolineato Papa Francesco - che i giovani non aspirino ad altro che stare sul divano o sui social, sbaglia, non è vero questo" . Per Papa Francesco occorre "coinvolgere i giovani nel mondo reale, in una visita ad anziani o a persone disabili, a poveri o immigrati, questo li apre alla gioia dell'accoglienza e del dono, offrendo un po' di conforto a persone rese invisibili da un muro di indifferenza. E' curioso come l'indifferenza uccida la sensibilità umana", ha concluso il Pontefice