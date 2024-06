Fine vita, Avvocatura dello Stato: potenziare le cure palliative

L'Avvocatura dello Stato dice no all'allargamento della non punibilità in materia di suicidio assistito, mentre sostiene il potenziamento delle cure palliative. E' questa la posizione dell'organo della Pubblica amministrazione, che si è costituito in rappresentanza della Presidenza del Consiglio davanti alla Corte Costituzionale. E' quanto emerso dalla relazione introduttiva svolta dai giudici relatori in apertura dell'udienza alla stessa Consulta in merito al suicidio assistito.