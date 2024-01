Fine Vita, Schlein: "Siamo per regolamentare eutanasia" | "No a legge Zaia in Veneto è occasione persa"

Si riaccende il dibattito sul fine vita.

Il segretario del Partito Democratico Elly Schlein si dice pronta a votare una legge in parlamento. "Siamo qua per rilanciare alcune proposte di legge, come quella per assicurare un fine vita dignitoso, è parte del programma del Pd, della mia mozione. E' un'occasione persa, quella del Veneto, che voleva solo dare dei percorsi attuando quanto previsto dalla corte". Il riferimento è alla legge della Regione Veneto che voleva regolamentare il fine vita e fatto tornare in commissione.