Consulta, Barbera: "Serve una legge sul 'fine vita' e sulle coppie gay"

Il presidente della Consulta, Augusto Barbera, alla riunione straordinaria della Corte Costituzionale auspica un intervento del Parlamento per riempire i vuoti legislativi sul "fine vita" e sulle coppie gay.

"Non si può non manifestare un certo rammarico per il fatto che nei casi più significativi il legislatore non sia intervenuto, rinunciando a una prerogativa che a esso compete, obbligando questa Corte a procedere con una propria e autonoma soluzione, inevitabile in forza dell'imperativo di osservare la Costituzione", sottolinea Barbera.