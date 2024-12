Mercatini di Natale in Italia, innalzata la vigilanza dopo l'attentato a Magdeburgo

In particolare, dopo l'attacco in Germania il mercatino di Natale di Bolzano è superblindato. In piazza Walther, agli ingressi all'area c'è un cordone di pattuglie delle forze dell'ordine, mentre uomini della Protezione civile dell'Ana sistemano ulteriori barriere di cemento per ostacolare a mezzi non autorizzati l'ingresso in piazza. Anche a Trento è forte la presenza delle forze dell'ordine, in divisa e in borghese, con un presidio di sicurezza e cubi di cemento disposti in piazza Fiera.