Attacco a Magdeburgo, cosa sappiamo dell'attentatore

I servizi segreti dell'Arabia Saudita avevano avvertito l'intelligence tedesca della pericolosità di Al Abdulmohsen. È quanto riferiscono i media di Berlino, che citano fonti interne all'intelligence saudita. La segnalazione era arrivata dopo alcuni post di carattere violento contro l'Islam pubblicati da Al Abdulmohsen su X, ora scomparsi dalla piattaforma social. Secondo quanto riferito, l'uomo voleva punire la Germania "per la sua eccessiva islamizzazione". Il quotidiano Die Welt rivela che Al Abdulmohsen era impiegato nel penitenziario di Bernburg e che si occupava della salute mentale dei carcerati tossicodipendenti. L'uomo ha fondato negli scorsi anni persino un forum, "wearesaudis.net", il cui scopo - come aveva spiegato lui stesso alla Bbc sempre nel 2019 - è quello di aiutare i rifugiati a ottenere asilo, in particolare ex musulmani che temono persecuzioni nel loro Paese. In homepage ora campeggia la scritta in arabo e inglese: "Mio consiglio: non chiedere asilo in Germania".