Genova, smantellato giro di spaccio: clienti come "cavie" per testare nuove partite di droga

Come emerge dall'ordinanza cautelare, l'attività di spaccio si è svolta in varie aree della città di Genova (centro storico, Castelletto, Oregina, Marassi, Molassana, Sampierdarena) in un arco temporale tra aprile 2021 e dicembre 2023. La preparazione e il confezionamento della sostanza stupefacente si è svolta in sette laboratori. L'organizzazione ha avuto la disponibilità di auto per gli spostamenti degli spacciatori e per il trasporto e la consegna a domicilio della sostanza. E quando non c'era la disponibilità, gli spostamenti avvenivano in taxi. Il tassista è indagato. Per non farsi scoprire avevano telefonini usati per lo spaccio.