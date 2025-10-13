Roma, sequestrati 200 chili di cocaina per un valore di 16 milioni

La scoperta dello stupefacente è avvenuta dopo che i carabinieri hanno fermato per un controllo il giovane, insospettiti dal suo atteggiamento. In uno zaino gli hanno trovato un'importante somma di denaro contante, non giustificabile, in quanto, da accertamenti, il 23enne è risultato essere disoccupato. Da qui la decisione di procedere alla perquisizione dell'abitazione. Secondo i carabinieri lo stupefacente, contrassegnato da un "marchio" per ogni tipologia, era destinato a inondare le piazze di Roma e il ricavato a finanziare ulteriori attività illecite dei gruppi criminali. La pistola, inoltre, è risultata proveniente da un furto.Per evitare di essere scoperto durante il trasporto e la cessione della cocaina, il giovane, che è stato portato nel carcere di Rebibbia, utilizzava un'auto dotata di un doppio fondo, che si apriva con una ingegnosa combinazione di tasti e l'utilizzo di chiavi. Un accorgimento che non è bastato a evitare l'arresto. Il 23enne è attualmente detenuto in attesa di giudizio.