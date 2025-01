Roma, droga e benefici ai detenuti di Rebibbia: 32 misure cautelari

I carabinieri hanno condotto una maxi operazione nel carcere romano di Rebibbia, per sgominare un sistema illecito di traffico di droga e benefici. Sono 32 le persone colpite da misure cautelari: quattro operavano per far ottenere pene alternative ad alcuni detenuti, attraverso certificazioni false, mentre gli altri 28 gestivano la rete di spaccio di stupefacenti.