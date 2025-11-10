Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
OPERAZIONE DEI CARABINIERI DEL ROS

Roma, blitz antidroga a Ostia: 12 arresti e sequestri di cocaina e crack

La rete dello spaccio, attiva 24 ore su 24, era articolata attraverso un sistema di "vedette", "rette" e "pusher"

10 Nov 2025 - 08:10

I carabinieri hanno arrestato 12 persone nell'ambito di un'operazione antidroga a Ostia (Roma). Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Dalle indagini è emerso che il gruppo criminale aveva organizzato un "punto di vendita" di droga attivo 24 ore su 24 situato al piano terra di un condominio in via dell'Idroscalo. I militari hanno inoltre sequestrato circa un chilo di droga, tra cocaina e crack, per un valore complessivo stimato di circa 30mila euro.

Leggi anche

Catania, cani poliziotto scovano quasi 5 chili di droga in un garage: arrestato il proprietario

Bolzano, per il primo morto per overdose di nitazeni c'è un arresto

Vedette e pusher, com'era organizzato il racket della droga di Ostia

 Le indagini hanno consentito di ricostruire la rete dello spaccio, articolata attraverso un sistema di "vedette", "rette" e "pusher". I ruoli venivano affidati anche a persone legate da vincoli di parentela. Nel corso dell'attività investigativa, i carabinieri hanno già tratto in arresto in flagranza otto persone e recuperato 12mila euro in contanti.

Ti potrebbe interessare

ostia
roma
droga