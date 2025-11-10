Roma, blitz antidroga a Ostia: 12 arresti e sequestri di cocaina e crack

I carabinieri hanno arrestato 12 persone nell'ambito di un'operazione antidroga a Ostia (Roma). Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Dalle indagini è emerso che il gruppo criminale aveva organizzato un "punto di vendita" di droga attivo 24 ore su 24 situato al piano terra di un condominio in via dell'Idroscalo. I militari hanno inoltre sequestrato circa un chilo di droga, tra cocaina e crack, per un valore complessivo stimato di circa 30mila euro.