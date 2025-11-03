Catania, cani poliziotto scovano quasi 5 chili di droga in una garage: arrestato il proprietario

Nei guai un catanese di 57 anni che aveva nascosto hashish e marijuana dentro un frigorifero
Ha trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare chili di droga, ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della polizia di Catania, che lo hanno arrestato. I poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Nesima, a cominciare dalle zone in cui, già in passato, si sono registrati casi di illecita cessione di stupefacenti e sono stati effettuati sequestri di droga. Giunti nei pressi di un garage, in via Selvosa, i cani-poliziotto hanno cominciato a segnalare ai rispettivi conduttori la presenza di droga proprio all'interno del box.
I poliziotti hanno avviato le ricerche del proprietario, un catanese di 57 anni, che, nel giro di pochi minuti, è stato individuato nell'abitazione vicina in compagnia della madre. Al momento dell'apertura del box i cani si sono immediatamente fiondati verso un frigorifero che è stato aperto dai poliziotti. All'interno dell'elettrodomestico era presente una grossa busta in plastica con 305 involucri di marijuana e 5 panetti contenenti hashish per un totale di 4,5 chili.
La droga è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre il 57enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Informato il pm di turno presso il Tribunale di Catania, lo spacciatore è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.