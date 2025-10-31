Droga e ordigni in pizzeria, arrestato 24enne nel Milanese

All'interno di una pizzeria di Cormano (Milano) nascondeva droga e ordigni artigianali. Per questo la polizia ha arrestato il titolare del locale: si tratta di un italiano di 24 anni, che è indagato anche per porto abusivo di armi. In un cassetto sotto il registratore di cassa sono stati trovati 18 grammi di hashish, in un armadietto sotto il bancone cinque proiettili calibro 7,65 mm e, in un armadietto vicino ai servizi igienici, un altro involucro con 36 grammi di hashish. All'interno del garage di pertinenza della pizzeria, sono state poi scoperte e sequestrate venticinque bustine contenenti 11 grammi di cocaina, tre panetti da un etto ciascuno di hashish, altri 11 involucri con 26 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, e, inoltre, 5 ordigni artigianali dal peso complessivo di oltre un chilo e mezzo. Nell'auto, infine, è stata rinvenuta e posta sotto sequestro una pistola stordente taser.