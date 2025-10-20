Bolzano, per il primo morto per overdose di nitazeni c'è un arresto

E' seguita un'inchiesta, assai complessa, che ha visto il coinvolgimento del Ris di Roma per le analisi chimiche e anche un coordinamento a livello europeo. E dopo gli esami durati diversi mesi, si è scoperto che il decesso del 28enne di Brunico era stato causato proprio dall'assunzione di questa nuova droga. Così, secondo quanto ricostruito, si tratta della prima vittima in Italia per questo tipo di sostanza.