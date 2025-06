Fentanyl, vendita di droga sul dark web: l'Ue chiude la piattaforma Archetyp Market

L'infrastruttura della piattaforma nei Paesi Bassi è stata messa offline e il suo amministratore, un cittadino tedesco di 30 anni, è stato arrestato a Barcellona. Parallelamente, in Germania e Svezia sono state adottate misure contro un moderatore e sei dei principali fornitori, e sono inoltre stati sequestrati beni per un valore di 7,8 milioni di euro. In Germania la piattaforma aveva consentito il commercio anonimo di grandi volumi di droghe illecite, tra cui cocaina, Mdma, anfetamine e oppioidi sintetici. La resistenza, le dimensioni e la reputazione della piattaforma all'interno della comunità criminale la collocano al pari di mercati darknet ormai scomparsi come Dream Market e Silk Road, entrambi noti per il loro ruolo nel facilitare il traffico di droga online.