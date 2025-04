Da Mattarella a Meloni, venduti sul web i numeri di telefono  dei vertici dello Stato

La Procura di Roma sta cercando di far luce sul caso emerso dalla denuncia di un informatico che ha rivelato come su piattaforme online siano presenti i numeri di telefono personali delle massime cariche dello Stato, a cominciare da quelli di Sergio Mattarella e di Giorgia Meloni. I contatti sarebbero in vendita a 50 euro l'uno. Su questa attività vuole vederci chiaro anche il Copasir, che chiederà informazioni sulla vicenda. I pm di piazzale Clodio, intanto, hanno avviato un procedimento, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, al momento senza indagati o ipotesi di reato. Istruttoria aperta anche dal Garante per la privacy.