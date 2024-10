Inchiesta hacker, Copasir chiede copia degli atti alla procura di Milano | Pm: "Anche più di 800mila gli 'spiati'"

Gallo spiegava, si legge negli atti, di aver portato da poco degli scatoloni a casa della segretaria e che lei li avrebbe dovuti spostare in un garage. "Non c'ha le chiavi del garage - raccontava - quindi gli scatoloni li ho portati a casa sua. Ha detto poi li porta lei giù (...) così siamo a posto, non dobbiamo avere nulla qua". Da quanto si è saputo, nell'inchiesta dei carabinieri è stato trovato e sequestrato nei giorni scorsi (il blitz con gli arresti è di venerdì) quell'archivio, composto soprattutto da documentazione cartacea. Documenti che saranno analizzati, così come quelli contenuti su chiavette e dispositivi informatici. Sarà vagliata anche la contabilità acquisita nelle società di investigazione privata sequestrate e al centro dell'indagine per verificare i presunti profitti illeciti, con ipotesi da verificare anche di false fatturazioni. I profitti al momento sono stati quantificati in oltre 3,1 milioni di euro.