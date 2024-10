Inchiesta banche dati, hacker avrebbero violato anche un account mail del presidente Mattarella

Uno degli arrestati, Nunzio Samuele Calamucci, consulente informatico e investigatore privato in affari con l'ex "superpoliziotto" Carmine Gallo, "lascia intendere - prosegue il Corriere - di aver intercettato, o essere riuscito a utilizzare abusivamente o a clonare, per il tramite di un gruppo denominato 'Campo Volo', un indirizzo email assegnato alla massima carica dello Stato". "Mi raccomando stampatela da una stampante non riconducibile", dice intercettato. "Noi l'abbiamo spedita a venti persone, più tre mail, una mail intestata a Mattarella con nome e cognome che se vanno a vedere l'account è intestato al presidente della Repubblica e non vorrei che gli rompano le scatole... Lo vedono che è diverso".