Traffico di droga, sequestrati beni per due milioni di euro in Sardegna

In più province della Sardegna è stato eseguito un maxi-sequestro patrimoniale disposto dal tribunale di Cagliari, nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di stupefacenti. Due le persone destinatarie della misura di prevenzione: sotto chiave complessivamente un patrimonio del valore di oltre due milioni di euro, comprensivo di aziende, quote societarie, immobili e rapporti bancari e finanziari. "L'operazione è frutto di attività investigative in materia di misure di prevenzione patrimoniali coordinate dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari - spiegano dalla Questura -. L'obiettivo è quello di smantellare l'impero economico costruito con i proventi del narcotraffico e restituire alla collettività i beni sottratti dall'organizzazione criminale colpendone duramente la sua capacità operativa".